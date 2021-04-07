شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم شراء الإنسان لزكاته من الفقير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

.قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، إنه يُحرم على الإنسان شراء زكاته.

وأضاف أن عن عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه.

وأكد أن على الإنسان عدم الرجوع في صدقته أو هبته، مضيفا أنه في حال طلب المرء شراء زكاته من الفقير، فأن الأخير سيشعر بالإحراج، وهذا سيجعله سيبيع السلعة بأقل من قيمتها.