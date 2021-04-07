شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. نقاط تفتيش للتأكد من تصاريح الصلاة وأداء العمرة قبل دخول الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير شعبة شؤون الدوريات بإدارة دوريات العاصمة المقدسة، العميد حاجي بن نفاع السلمي، إن الإدارة تقوم بإقامة نقاط تفتيش للتأكد من التصاريح للأشخاص الراغبين في الصلاة واداء العمرة قبل الدخول الى الحرم المكي الشريف.

وذكر، خلال حديثه بقناة 24 السعودية، أن المخالفين للإجراءات الاحترازية يتم تحرير مخالفة بحقه، في حين يتم تحويل الذين لا يملكون تصاريح إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأكد أن هناك التزام كبير من قبل قاصدي للحرم المكي بالإجراءات الاحترازية للوقاية بفيروس كورونا الجديد.