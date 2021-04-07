شكرا لمتابعة خبر عن الأمير مشعل بن ماجد يقلد مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة رتبة "لواء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، اليوم الأربعاء، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اللواء د.عبد العزيز الزهراني رتبته بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة " لواء".

وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، اللواء الزهراني بهذه المناسبة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

ومن جانبه، عبر اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، مؤكدا المواصلة لتقديم ما من شأنه تحقيق التطلعات.