شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": فسح الشحنات الشخصية قبل دخول المملكة لازم لعدة أسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء أنه يجب فسح المنتجات والشحنات الشخصية قبل دخولها لضمان سلامة المنتج وحماية صحة المرضي، والتأكد أنها للإستخدام الشخصي وليس لغرض تسويقي .

وأشارت هيئة الغذاء والدواء أنه تم تقليص مدة الفسح بالتعاون مع "الجمارك" لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل .

وأشارت هيئة الغذاء والدواء أن هناك تواجد في المنافذ على مدار الساعة "حتى في الأعياد والإجازات " وتوحيد الإجراءات .