شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محمد العرب يوجه رسالة مؤثرة للمتابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وجه المراسل محمد العرب، اليوم الأربعاء، رسالة خاصة ومؤثرة للجميع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة.

وقال محمد العرب، في مقطع صوتي: "أشكر جميع من سأل عني.. والله العظيم لو جيتكم واحد واحد وقبلت رؤوسكم ما وفيتكم حقكم، وأشكر كل من بعث باقة ورد للمستشفى وكل من زارني بوم يستطع أن يقابلني بسبب الاحترازات".

وأضاف: "الله يحفظكم يا تاج راسي يا عزوتي ويا أهلي ويا ناسي.. بيض الله وجهكم يا أهل السعودية الله يحفظكم ما قصرتم اهتمامكم دين في رقبتي.. أما سيدي وتاج راسي وقائدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظك ويطول عمرك ويكتب على إيدك نصرة الإسلام والمسلمين والعرب الله يجعل السعودية دومًا شامخة".

وتابع:" والله يحفظ لي خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته لي من اهتمام.. هذا دين في رقبتي وفي رقبة أولادي إلى يوم الدين وسأعلم أولادي كيف ينظرون إلى السعودية كقبلة للإسلام والمسلمين وقبلة لكل عربي"، لافتًا إلى أنه لم يتبق من رحلة العلاج إلا مرحلة واحدة غدًا وبعدها يقررون الأطباء، إما أن يستمر هو في علاجه في المستشفى أو يواصله خارجه.