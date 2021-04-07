شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أهالي فيفاء يشيدون بخدمة الرعاية الصحية المنزلية رغم المنطقة الوعرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نجح برنامج الرعاية الصحية المنزلية في تقديم الخدمات الطبية لأهالي جبال فيفاء على الرغم من المنطقة الوعرة .

ونشر مركز التواصل الحكومي فيديو يوضح ثناء المواطنين على الخدمة الطبية المنزلية التي تشعرهم بالأمان الصحي وتوفر لهم اللقاح دون مشقة خاصةً لكبار السن .

كما أكد العاملين بمجال الرعاية الصحية المنزلية على حبهم لهذا المجال وحماسهم له رغم مضي سنوات بعيدة فيه وذلك لما يشعرون به من الأجر والثواب من الله تعالى لخدمة المرضى وخدمة وطنهم .