شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يمتهن استخراج الملح بيده بعنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أقدم مواطن بمحافظة عنيزة على استخراج الملح الطبيعي بيده وبيعه في الأسواق، حيث عمل بها منذ صغره.

وقال المواطن لقناة "mbc" إنه ااستمر على هذه المهنة بعد تقاعده، رغم ازدحام الأسواق بمنتجات الشركات الكبرى.

وأشار المواطن إلى إن المهنة متعبة وشاقة لكنه يستمتع بها وما يأتيه منها خير، مبيناً أنه يبدأ في استخراج الملح منذ الصباح وحتى مغيب الشمس.

وأضاف أنه يستخرج نحو 10 أكياس يومياً من الملح ويبيع الكيس الواحد مقابل 10 ريالات، موضحا أن عملية البيع متفاوتة فأحياناً يبيع كل الأكياس وأحياناً أخرى لا يبيع أياً منها.