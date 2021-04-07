شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم شراء بيت عن طريق البنك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم شراء بيت عن طريق البنك.

وقال الشيخ الخثلان : لابأس بذلك عندما تحدد للبنك البيت يشتريه من مالكه ويبيعه لك بثمن مقسطًا، المهم أن تكون علاقتك بالبنك وليس بالمالك.

وأضاف الشيخ : لايجوز لك دفع عربون للمالك أو مكتب العقار، ولكن يشرتي البنك البيت من صاحبه ويبيعه لك بالتقسيط فهذا يجوز.