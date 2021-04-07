اخبار السعوديه

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم شراء بيت عن طريق البنك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم شراء بيت عن طريق البنك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم شراء بيت عن طريق البنك.

وقال الشيخ الخثلان : لابأس بذلك عندما تحدد للبنك البيت يشتريه من مالكه ويبيعه لك بثمن مقسطًا، المهم أن تكون علاقتك بالبنك وليس بالمالك.

وأضاف الشيخ : لايجوز لك دفع عربون للمالك أو مكتب العقار، ولكن يشرتي البنك البيت من صاحبه ويبيعه لك بالتقسيط فهذا يجوز.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا