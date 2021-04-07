مسؤول يكشف مستجدات إدخال «الفلسفة» ضمن مناهج ومقررات «التعليم»

كشف الدكتور سامي الشويرخ المشرف على مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم، مستجدات إقرار إدخال مادة الفلسفة ضمن مناهج ومقررات وزارة التعليم، تحت مسمى «التفكير الناقد».

وقال الشويرخ، في كلمته خلال ندوة أقيمت تحت عنوان «تعليم الفلسفة»، إن المادة ستطرح خلال الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي المقبل للصف الثالث متوسط والصف الأول ثانوي.

وأشار المشرف على مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم إلى أن المادة تعنى بتعزيز مهارات التفكير والمهارات اللازمة؛ لمواكبة التطورات الفكرية والثورة المعرفية والتقنية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أنها ستشكل نقلة نوعية في طريقة تفكير العقول الناشئة، فالعقل النقدي سيكون الخطوة الأولى لتغيير النظرة إلى العالم من حيث ترسيخ المنطق والاستنتاج الرياضي.

وأقيمت الندوة ضمن فعاليات البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد ناقش من خلالها ماهية الفلسفة وأهميتها.