«السعودية للشحن»: 3 أهداف تتضمنها الاتفاقية الموقعة مع اليونيسف

قال ثنيان آل ثنيان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في الخطوط السعودية للشحن، إن الاتفاقية الموقعة بين الشركة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تستهدف استخدام الشحن الجوي للأغراض الإنسانية.

وأضاف «آل ثنيان» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن دور الخطوط السعودية يكمن في تسليم وشحن لقاحات كورونا إلى عدد من الوجهات العالمية بالمشاركة مع شركات الطيران الأخرى المقرر أن تنظمم رحلاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتابع: أن ذلك يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للخطوط السعودية، وامتدادًا لعطاء المملكة ومساهماتها للدول المحتاجة؛ حيث صممت المبادرة وفق آلية عالمية للتأهب اللوجيستي للأزمات الإنسانية والصحية الأخرى على المدى الطويل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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