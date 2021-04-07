هل التهاب المفاصل أحد موانع تلقي لقاح كورونا؟ «الصحة» توضح

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن التهابات المفاصل لا تعتبر من موانع أخذ لقاح كورونا.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، «حسب التوصيات الحالية فإنه لا يلزم عمل فحص فيروس كورونا قبل تلقي اللقاح عند عدم الاشتباه، كما أنه غير صحيح أن أخذ اللقاح للمصابين يسبب الوفاة».

جاء ذلك ردًا على تساؤلات وردت إلى وزارة الصحة قال فيه أحد المستفيدين: «لديّ التهاب مفاصل وألم، فهل يتعارض ذلك مع لقاح كورونا، وما صحة وجوب عمل مسحة قبل اللقاح حتى ينفى وجود كورونا وهل المصاب لو أخذ التلقيح يسبب الوفاة؟».

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