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«هدف»: «تمهير» يدعم 8 تخصصات

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الرياض - محمد عبدالله - بينها التسويق والعلاج الطبيعي

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن هناك 8 تخصصات يدعمها برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».  

وأوضح صندوق هدف، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن برنامج تمهير يدعم نحو 8 تخصصات؛ هي: المختبرات، والتسويق، والعلاج الطبيعي، والمهن الإدارية، والأشعة، ومكاتب السفر، والهندسة الطبية، ومساعد طيار.  

وكان صندوق هدف، عبر حسابه الرسمي، 5 شروط للاستفادة من للاستفادة من برنامج تمهير وهي:

- ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

-  ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً.

- لم يستفد من البرنامج سابقًا.

- أن يكون حاصلاً على درجة بكالريوس او دبلوم.

- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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