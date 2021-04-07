«هدف»: «تمهير» يدعم 8 تخصصات

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن هناك 8 تخصصات يدعمها برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

وأوضح صندوق هدف، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن برنامج تمهير يدعم نحو 8 تخصصات؛ هي: المختبرات، والتسويق، والعلاج الطبيعي، والمهن الإدارية، والأشعة، ومكاتب السفر، والهندسة الطبية، ومساعد طيار.

وكان صندوق هدف، عبر حسابه الرسمي، 5 شروط للاستفادة من للاستفادة من برنامج تمهير وهي:

- ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

- ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً.

- لم يستفد من البرنامج سابقًا.

- أن يكون حاصلاً على درجة بكالريوس او دبلوم.

- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

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