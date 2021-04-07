«الأحوال المدنية»: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية على «أبشر أفراد» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خطوات تفعيل الهوية الرقمية تتمثل في تحميل تطبيق أبشر أفراد ثم تسجيل الدخول في حسابك على أبشر.

وأشارت إلى أن الخطوات تتضمن –كذلك - اختيار «خدماتي» ثم اختيار «تحميل الهوية الرقمية» والاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب لأسفل الصفحة لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية»، وفقًا للأحوال المدنية.

وكان المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أوضح أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر أفراد» متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

اقرأ أيضا:

الأحوال المدنية: إطلاق «الهوية الرقمية» عبر تطبيق «أبشر أفراد»

للسعوديين والمقيمين..«الداخلية» و«سدايا» يُطلقان مشروع الهوية الرقمية عبر «توكلنا»