أمير الشمالية يؤكد ضرورة إنجاز معاملات المواطنين ومتابعة تطبيق الاحترازات

ترأس أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وكلاء الإمارة والمحافظين والقيادات الإدارية بإمارة المنطقة؛ لاستكمال كل التجهيزات والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقالت إمارة الحدود الشمالية، إن «الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية، وما يضمن سير أداء عمل المحافظات خلال الشهر الكريم، والتأكيد على إنجاز معاملات المواطنين ومتابعة تطبيق ضوابط التجمعات، وكل ما يخص التدابير الاحترازية والوقائية، وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية».

وحسب البيان، أكد أمير المنطقة، الدور المناط في متابعة الأعمال والإشراف عليها، ودور المحافظين في أداء الأجهزة الحكومية، بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم، ومضاعفة الجهود والارتقاء بالعمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة.

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