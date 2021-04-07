«البلديات»: جولات رقابية على السكن الجماعي للأفراد.. وتحرير 6216 مخالفة

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جولاتها الرقابية على السكن الجماعي للأفراد، وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات وإصدار المخالفات بحق المخالفين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها قامت بـ3738 جولة رقابية على السكن الجماعي للأفراد في كل مناطق المملكة، أسفرت عن تحرير 6216 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير الماضي حتى الخامس من أبريل الجاري.

ولفتت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في: عدم الحصول على رخصة السكن الجماعي للأفراد من منصة بلدي ـ عدم توفير مساحة 4 أمتار مربعة كحد أدنى لكل ساكن ـ عدم توفير ما لا يقل عن دورة مياه واحد لكل 5 سكان.

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