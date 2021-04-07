4 مدن الأكثر تعافيًّا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 130حالة، تلتها جدة بـ34حالة، ثم كل من (مكة المكرمة والمبرز) بـ22، والهفوف 27، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت حائل 13، وينبع 12، والدمام 12 والجبيل 9 والليث 8 وعرعر 7، وكل من (المدينة المنورة وحوطة بني تميم ووادي الدواسر) 6 حالات تعاف.

وفي المرتبة التالية جاءت (الشنان والقطيف) بتسجيل كل منهما 5 حالات تعاف، تلتهما( تبوك وأبها والخفجي والخرج) بواقع 4 حالات لكل منها، ثم (أبوراكة والرين وخميس مشيط والزلفى وعنيزة والغزالة والبدائع والمذنب) بتشجيل كل منها 3 حالات تعاف.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من (موقق وسكاكا وبريدة وجازان ونجران والخبر والدوادمي والظهران وبقيق والبجادية والغاط والأرطاوية وصفوى والعيون وثادق والقويعية والنعيرية) بواقع حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت (سميراء والرويضة وحوطة سدير والطائف والمجمعة والدلم والرس ومليجة ونمرة وتبالة والكامل والحائط والسليمي والشملي والقوز والحناكية والمجاردة وصبيا وتثليث والنماص وأملج وضبا وطبرجل ودومة الجندل وليلى والمزاحمية وأضم والقريع وراس تنورة وبللسمر والجفر) بواقع حالة تعاف لكل منها.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

