786 مبنى تعليميا بتكلفة 8.7 مليارات ريال

وتهدف المشروعات إلى إيجاد حلول لحالات التكدس الطلابي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، من خلال تأهيل المباني التعليمية وترميم المدارس، وإنشاء فصول جديدة، ومعالجة المشروعات المتعثرة، والإنفاق على تأثيث وصيانة الخدمات في المنشآت التعليمية.
واعتمدت الوزارة تنفيذ عدد من الحلول بمدارس الحد الجنوبي «جازان ونجران» بإنشاء 83 فصلا إضافيا، إلى جانب تأهيل 25 مدرسة ومجمعا تعليميا تحتوي على 32 فصلاً، وتأثيث وتجهيز عدد من المدارس المستعادة بتكلفة بلغت 79 مليون ريال، حيث سيستفيد من تلك الإجراءات العاجلة 21.240 طالبا وطالبة.
وأنهت وزارة التعليم ترميم 19 مدرسة في الأحساء والمنطقة الشرقية، وأنشأت 16 فصلا إضافيا، إلى جانب إنفاق 98.4 مليون ريال على التأثيث والصيانة، والاستغناء عن 25 مبنى مستأجرا، مما سينتج عنه استفادة ما يزيد على 5000 طالب وطالبة بالمنطقة، كما اعتمدت الوزارة في منطقة المدينة المنورة تنفيذ 22 فصلاً إضافيا، وإنفاق 78.7 مليون ريال على التأسيس والصيانة، والاستغناء عن 7 مبان مستأجرة. ونفذت «التعليم» في منطقة الرياض 80 فصلا إضافيا، وأهّلت 27 مدرسة، إضافة إلى تأهيل 50 ملعبا عشبيا، وإنفاق 98.3 مليون ريال على التأثيث والصيانة، كما اعتمدت الوزارة تنفيذ 64 فصلا إضافيا في محافظة جدة، وتأهيل 4 مبان مخلاة، ومعالجة تعثر 6 مشاريع، إلى جانب إنفاق 22.2 مليون ريال على التأثيث والصيانة، والاستغناء عن 9 مبان مستأجرة، حيث سيستفيد من تلك الإجراءات 6.715 طالبا وطالبة.
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