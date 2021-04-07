حفل افتراضي لتخريج 16 ألفا بجامعة الملك خالد

رعى أمير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج أكثر من 16 ألف خريج وخريجة يمثلون الدفعة الـ23 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، وقال في كلمته للخريجين والخريجات: «نحمل اليوم جميعًا مشاعر الفخر والاعتزاز بكم، حيث تمكنتم من تجاوز سنوات الدراسة الجامعية، وبذلتم جل جهودكم في ذلك، حتى تكللت مساعيكم بالنجاح، ولم يكن هذا الأمر يسيرا في ظل جائحة كورونا ، وهنا التحدي حيث أثبتنا للعالم أننا قادرون على تجاوزها وفعلنا وما زلنا نفعل، واليوم بتخرجكم أثبتم أن هذه الجهود لم تضع هدرا ولم تكن هباء، ونراكم قريبا، بإذن الله، في ميادين العمل، وفاء للقيادة العظيمة والوطن الكبير العزيز الذي نعيش فيه». وثمَّن رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي رعاية أمير المنطقة ومشاركته لأبنائه الطلاب والطالبات لهذا الاحتفال، وحرصه الدائم على دعم جميع مناشط الجامعة، مهنئا الطلاب والطالبات الخريجين، مؤكدا أن المملكة أثبتت أنها في عين الحدث العالمي بتعاملها مع هذه الجائحة حتى أصبحت مضرب مثل في حرصها على أرواح سكان هذه الأرض الطيبة.



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