اسلامية دبي تعتمد مجموعة من الضوابط الإلزامية للمصلين في مساجد الإمارة خلال رمضان

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - تماشيا مع توجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي و الهادفة إلى حماية الصحة و السلامة العامة للمجتمع - مجموعة من الضوابط العامة لإقامة الصلاة في المساجد، والإجراءات الاحترازية الإلزامية الواجب اتباعها من قبل المصلين خلال شهر رمضان المبارك.



و أوضحت الدائرة أن صلاة العشاء والتراويح ستقام في المساجد وفق الضوابط الاحترازية مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة و ضرورة إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم تركها في المسجد، والالتزام التام بارتداء الكمامات في المسجد.

و دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المصلين إلى ضرورة الامتناع تماما عن المصافحة باليد أو بأي شكل من الأشكال المخالفة لشرط التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الموضحة لأماكن المصلين والحفاظ على المسافة المعتمدة بين كل مصل وآخر مع ضرورة عدم التجمع.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: "تضع الدائرة صحة وسلامة كامل أفراد المجتمع ضمن أولوياتها، " موضحا أن صلاة التراويح ستقام وفق الضوابط الاحترازية المعمول بها مع استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي تجمعات قبل أو بعد انتهاء الصلاة في المسجد، مع الإبقاء على المدة المقررة مسبقا للصلوات وتحديد المدة لصلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة شاملة الأذان والإقامة، وإغلاق المساجد بعد صلاة التراويح مباشرة.

و أكد سعادته أن الضوابط والإجراءات الاحترازية للمصلين خلال شهر رمضان المبارك تأتي ضمن توجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية، واستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها لمواجهة الجائحة العالمية.

و أضاف مدير عام الدائرة انه حرصا على صحة وسلامة المجتمع، سنستمر في تعليق الدروس والحلقات الدينية في مساجد دبي، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونيا، وتشجيع قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية.

و قال الشيباني: " إن الدائرة ستعمل على تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفق التعليمات المحدثة التي ستصدر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في حين تم إيقاف تنظيم الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة ".

و أكد مدير عام الدائرة، أن مدة فتح المسجد مع رفع الأذان حتى الانتهاء من صلاة الفريضة ستستمر كما هو معمول به حاليا، عدا صلاة العشاء والتراويح والتي لن تتجاوز 30 دقيقة، وستقام صلاة العشاء بعد /5/ دقائق من الأذان، وسيتم الإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة منذ بداية رفع الأذان وحتى الانتهاء من صلاة الفريضة، وعقب الانتهاء من صلاة الجماعة خلف الإمام، لن يسمح بإقامة أي صلاة جماعة أو منفردة مع ضرورة عدم التجمع، كما سيتم إغلاق جميع المساجد بعد الإنتهاء من الصلاة مباشرة.

ودعا المصلين إلى ضرورة الالتزام بعدم توزيع الكمامات عند مداخل المساجد مع منع جميع أنواع التبرعات الغذائية أو توزيع الطعام عند مداخل المساجد، مؤكدا ضرورة تجنب ضعيفي المناعة أو الذين يعانون من أي مضاعفات طبية أو أمراض مزمنة من الصلاة في المساجد أو التجمعات من أي نوع حرصا على سلامتهم، مقدرا دور الجميع في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع لما لهذا التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات المعلن عنها للصلاة في المساجد من أهمية بالغة تنعكس على جميع شرائح المجتمع، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهر الفضيل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.

وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المساجد، نوه مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى أن عمليات تعقيم المساجد ستستمر وبشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تجسيدا للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، مع مراعاة البيئة الصحية الآمنة في جميع مساجد دبي.