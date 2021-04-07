شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يدشن مستشفى الولادة والأطفال الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) مستشفى الولادة والأطفال الجديد، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يقع ضمن مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بمدينة تبوك بتكلفة تجاوزات 471 مليون ريال، وبسعة 270 سريرا، وعلى مساحة 113770 مترا مربعا.

وفور وصول أمير منطقة تبوك قص شريط الافتتاح، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمستشفى، ثم بُدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، حيث شاهد والحضور عرضا مرئيا عن المستشفى. بعدها ألقى وزير الصحة كلمة نوه فيها بالإنجازات المتواصلة التي تشهدها المملكة في مختلف مناحي الحياة، مثمناً لأمير المنطقة تدشينه مستشفى الولادة والأطفال الجديد، الذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بصحة المواطن وجعلها أولوية في جميع الخطط والبرامج التنموية، مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في جميع المرافق الصحية وبما يسهم -بإذن الله- في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين، منوهاً بدعم أمير تبوك المتواصل ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي في المنطقة، مشيداً بجهود العاملين في الشؤون الصحية والمرافق التابعة، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا البلد الكريم قادته وشعبه وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

عقب ذلك تسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك قام أمير المنطقة ووزير الصحة بجولة على أجنحة ومرافق المستشفى واطلع الجميع على ما يحتويه من أجهزة وكوادر طبية.

وأبدى أمير تبوك في تصريح صحفي سعادته لتدشين مستشفى الولادة والأطفال الجديد الذي يمثل إنجازاً كبيراً للمنطقة ويعدّ من أفضل وأحدث المستشفيات المتخصصة، ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي، ومتابعة معالي وزير الصحة والعاملين بالشؤون الصحية بتبوك، متمنياً أن يستفيد منه الجميع، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل هذا المشروع من مشاريع الخير والبركة.