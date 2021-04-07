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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام

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جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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