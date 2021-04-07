السعودية | المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات مائية وبيئية تتجاوز تكلفتها 108 ملايين ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية -ممثلة في القطاع الشرقي- انتهاءها من تنفيذ 5 مشروعات ضمن منظومتها المائية والبيئية، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 108 ملايين، مبينةً أنها ستخدم أكثر من 12 ألف مستفيد جديد في محافظات المنطقة الشرقية ومدنها (الدمام، والأحساء، والجبيل)، مشيرةً إلى أنها ستسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتواكب الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية بنقل المياه وتوزيعها، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأكدت الشركة أن المشروعات تضمنت تنفيذ ما يزيد على 130 كيلومترًا من الشبكات الرئيسة والفرعية بأقطارها المختلفة، وصولاً إلى التوصيلات المنزلية، مبينةً أنها نفذت مشروع خطوط المياه الحلقية، ومحطة الضخ والخزانات التشغيلية بحي الأثير بمدينة الدمام حيث بلغت تكلفتها نحو 34 مليون ريال، بهدف زيادة مقدرات منظومة المياه والشبكات والخزن التشغيلي، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المحطة، إضافة إلى تشييد خزان تشغيلي بسعة (1700) متر مكعب، وإنشاء محطة ضخ بمخطط (55) لإيصال المياه المحلاة إلى أحياء (الفيصلية والندى )، وتنفيذ خطوط حلقية لأحياء (النهضة والأثير والفاخرية) بإجمالي أطوال 10 كيلومترات.

وبيّنت الشركة أن المشروعات تضمنت مشروع استبدال بعض خطوط الانحدار القائمة لأجزاء من أحياء البادية والعدامة والخالدية بطول (11) كيلومترًا، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 13 مليون ريال، مبينة أنها ستسهم في احتواء كل الكميات الخارجة من العقارات المرتبطة بالشبكة، وانسيابية التدفقات نحو المنظومة البيئية، وصولاً إلى محطات المعالجة البيئية.

وأكدت أنها نفذت مشروعين بيئيين حيويين يخدمان أكثر من 10 آلاف مستفيد جديد في محافظة الأحساء، وذلك بتنفيذ شبكات مختلفة الأحجام طولها 67 كيلومترًا وتكلفتها المالية تزيد على 52 مليون ريال، أحدهما لاستكمال مشروع شبكات الصرف الصحي بمخططات جنوب الهفوف، ومخططات أخرى هي: (منسوب التعليم أ – وأجزاء من حي منسوب التعليم ب، وأجزاء من حي الجامعيين – وأجزاء من أحياء النزهة والشعبة والعيون ومخططات (دار السلام وبودي والريان والنسيم)، والآخر لتوسعة شبكات الصرف الصحي في مدينة الهفوف والمبرز، والقرى التابعة لمحافظة الأحساء (المقربية بالعيون 1-2-3، وجزء من مخطط الرفاع بقرية الكلابية، ومناطق متفرقة بالأحساء)، حيث سيخدم المشروعان (21) حيًا في المحافظة من خلال تنفيذ 885 توصيلة منزلية.

وأشارت الشركة إلى أنها انتهت أيضًا من تمديد خطوط وأنابيب المياه بمحافظة الجبيل لخدمة سكان ضاحية الملك فهد (الحي الأول والثاني والثالث) بتكلفة مالية بلغت 7 ملايين ريال، حيث مدّت الأنابيب بأقطارها المختلفة لمسافة (42) كيلومترًا لتزيد نسبة التغطية بالخدمات المائية في تلك الأحياء.

وأكدت الشركة أن خططها التنموية تسير وفق برنامجها التوسعي في منظومة خدماتها، ومواكبةً للتوسع العمراني المضطرد الذي تشهده مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها، مبينةً أنها تعمل على تنفيذ إستراتيجياتها للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.