شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية فيتنام بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.