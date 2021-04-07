شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية فيتنام بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.