هل بدء إفطار رمضان بالقهوة صحي؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوصت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، بعدم بدء الإفطار بالقهوة؛ لأنها تزيد الإفرازات الحمضية، وخصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الحموضة “الارتجاع الحمضي”، موضحة أن أفضل ما يمكن تناوله بعد التمر هو الماء أو قليل من العصير الطازج مثل: الجزر وقمر الدين، كما يمكن تناول اللبن الرائب بعد التمر، أو التمر مع الروب أو اللبن لاحتوائهما على البوتاسيوم والكالسيوم اللذين يمتصهما الجسم بسرعة، إضافة إلى فائدتهما لصحة الصائم.

تفاعل الكافيين والسكر:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يمكن تناول القهوة الإفطار بمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، وذلك حتى يتمكن الجسم من الاستفادة من الفيتامينات والمعادن في وجبة الإفطار مع الحرص على تناول الماء، كما ينصح بعدم تناول القهوة مع الحلويات؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاعل الكافيين الموجود في القهوة مع السكر الموجود في الحلويات، وبالتالي فإن الجهاز الهضمي لا يهضم السكر بل يقوم بتخزينه في الجسم مما يؤدي مع الوقت إلى حدوث السمنة.

العصائر الطازجة أفضل:

ودعت الدكتورة فائزة إلى تناول البدائل الصحية للقهوة في الفترات ما بعد الإفطار وإلى ما قبل السحور مثل العصائر الطازجة ومشروبات مشتقات الألبان، فالإكثار من القهوة والشاي طوال الفترة المسائية يمهد وقت النوم بعد صلاة الفجر إلى عدم القدرة على النوم وهو ما يسمى بأرق النوم بسبب كمية الكافيين التي دخلت الجسم، فيظل الفرد مستيقظًا لفترة طويلة إلى أن يدخل في مراحل النوم.

حرق الدهون والسعرات:

ونصحت الدكتورة فائزة بتناول الوجبات الصحية من فترتي الإفطار وإلى السحور والحد قدر الإمكان من تناول الوجبات السريعة لتجنب زيادة الوزن، ممارسة الرياضة لحرق الدهون والسعرات، الحرص على إعطاء الجسم كفايته من النوم والراحة، مع التأكيد على أن تكون السحور خفيفة وغير دسمة، وفي حال أن كانت دسمة فيفضل تناولها قبل صلاة الفجر بأربعة ساعات حتى يتمكن الفرد من الهضم الصحي وإذا شعر بالجوع قبل ساعة من الإمساك فيمكن تناول سلطة فواكه أو خضراء.

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