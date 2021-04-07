وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح أسترازينيكا ليس له مخاطر محددة بحدوث الجلطات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا أثبت فعالية عالية في مكافحة فيروس كورونا، موضحة أن اللقاح ليس له مخاطر محددة بحدوث الجلطات.

معلومات خاطئة:

وأصدرت الوكالة وثيقة تحض وزراء الصحة الأوروبيين على التنسيق لوقف انتشار معلومات خاطئة بشأن أسترازينيكا، مضيفة: “سجلنا 52 جلطة بالنسبة إلى 34 مليون تم تطعيمهم باللقاح”.

وأوضحت الوكالة بحسب العربية، أن نسبة جلطات الدم كعارض جانبي لـ أسترازينيكا تساوي 0,0001 بالمئة، مضيفة أن حالات تخثر الدم هي عوارض جانبية نادرة جدًا للقاح.

وتابعت أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية.

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