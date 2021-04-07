التقاعد: مليون زائر للبوابة الإلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-07

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد، خلال شهر مارس الماضي إحصاءاتها الشهرية معلنة عن وصول عدد زوار البوابة الإلكترونية لمليون زائر وانضمام أكثر من 16 ألف مسجل جديد لبوابة الخدمات الإلكترونية.

تطبيق التقاعد:

وبينت المؤسسة عن تزايد أعداد محملي تطبيقها للأجهزة الذكية لأكثر من 20 ألف تحميل، مستفيدين من تنفيذ جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق، مشيرة إلى تزايد استخراج خطابات التعريف بالمعاش الإلكترونية التي بلغت أكثر من 130 ألف تعريف، فيما بلغ عدد البطاقات التقاعدية المصدرة أكثر من 36 ألف بطاقة.

30 ألف معاملة:

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة عن إنجازها أكثر من 30 ألف معاملة تقاعدية جرى إنهاؤها بشكل إلكتروني بالكامل ودون الحاجة لزيارة العملاء لمراكز الخدمة، كما استقبلت أكثر من 44 ألف اتصال عبر مركز الاتصال، إضافة إلى تجاوبها مع ما يرد إلى حساباتها الاجتماعية من أسئلة واستفسارات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تيسر لعملائها كافة الوصول إلى خدماتها الإلكترونية عبر باقة من قنوات الخدمة المتعددة كالبوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة حول المملكة، كما تتيح لعملائها الاستفادة من خدمات العناية بالعملاء والتواصل بشأن أي استفسارات أو ملحوظات عبر باقة من قنوات العناية بالعملاء وهي مركز الاتصال على الرقمين: 920014000- 8001248889 أو حساب العناية بالعملاء على تويتر : [email protected] أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]



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