شكرا لقرائتكم خبر عن الإبداع السعودي فرنسياً عبر روايتين ومجموعة قصصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يستقبل القراء الفرنسيون ترجمات لرواية «البحريات» للكاتبة أميمة الخميس عن (دار لارماتان) ورواية «الحالة الحرجة للمدعو ك» للكاتب عزيز محمد (دار أكت سود - سندباد) والمجموعة القصصية «فن التخلي» للكاتب عبدالله ناصر عن (دار لارماتان). وتمنح الترجمات الأخيرة للأعمال النوعية فرصة للنخب الفرنسية والعالم الفرنكوفوني للاطلاع على الإبداع السعودي من خلال السرد الحاضر بقوة في المشهد العربي.

وتعد أميمة الخميس روايتها «البحريات» رواية أجيال ذات وزن في الرواية المحلية، والعربية، وعزت لفت الأنظار إليها كونها تناولت أجيالاً بطريقة لا تفصل كل جيل عن الآخر، بل تمازج بين الأجيال. وتراها تجربتها الأولى في الكتابة، وانتابتها مشاعر من الخوف والقلق خلال كتابتها، التي تدور حبكتها حول تجربة سيدات شاميات حضرن إلى الجزيرة العربية زوجات لسعوديين.