شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5 مليار ريال لإنشاء 786 مبنى تعليمياً بمختلف المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة التعليم تنفيذ 786 مبنى تعليميا في كافة مناطق ومحافظات المملكة خلال العامين الماضيين، بطاقة استيعابية تزيد على 464 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 8.7 مليار ريال، إضافة إلى استكمال 452 مشروعاً متعثراً وتأهيل 11.138 فصلاً.

وأشارت الوزارة إلى أنها استكملت ترميم 19 مدرسة في الأحساء والمنطقة الشرقية، مع إنشاء 16 فصلاً إضافياً، إلى جانب إنفاق 98.4 مليون ريال على التأثيث والصيانة، والاستغناء عن 25 مبنى مستأجرا، ما سينتج عنه استفادة ما يزيد على 5000 طالب وطالبة بالمنطقة، كما اعتمدت الوزارة في منطقة المدينة المنورة تنفيذ 22 فصلاً إضافياً وإنفاق 78.7 مليون ريال على التأسيس والصيانة والاستغناء عن 7 مبانٍ مستأجرة.

وفي منطقة الرياض أنشأت الوزارة 80 فصلاً إضافياً وأهلت 27 مدرسة، إضافة إلى تأهيل 50 ملعباً عشبياً، وإنفاق 98.3 مليون ريال على التأثيث والصيانة، كما اعتمدت الوزارة تنفيذ 64 فصلاً إضافياً في محافظة جدة، وتأهيل 4 مبانٍ مخلاة ومعالجة تعثر 6 مشاريع، إلى جانب إنفاق 22.2 مليون ريال على التأثيث والصيانة، والاستغناء عن 9 مبانٍ مستأجرة، حيث سيستفيد من تلك الإجراءات 6.715 طالباً وطالبة.

واعتمدت الوزارة تنفيذ عدد من الحلول بمدارس الحد الجنوبي (جازان، ونجران) بإنشاء 83 فصلاً إضافياً، إلى جانب تأهيل 25 مدرسة ومجمعاً تعليمياً، تحتوي على 32 فصلاً، وتأثيث وتجهيز عدد من المدارس المستعادة بتكلفة بلغت 79 مليون ريال، حيث سيستفيد من تلك الإجراءات العاجلة 21.240 طالباً وطالبةً.