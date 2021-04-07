شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال مكة»: معالجة ١٤٠ ألف بلاغ حتى منتصف العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أكثر من ١٤٠ ألف بلاغ منذ بدء العام الهجري وحتى نهاية منتصف شهر شعبان الحالي.

وأشارت إحصائية حصلت "الخليج 365" عليها إلى أن عدد البلاغات الذي استقبل خلال منتصف العام الهجري بلغ 147248 بلاغاً للحالات المرضية والحوادث، منها 108445 بلاغاً للحالات المرضية كالأزمات القلبية والتنفسية وأمراض السكر وغيرها، إضافة إلى حالات الاشتباه بإصابات كورونا - كوفيد 19. فيما بلغ عدد بلاغات حوادث السيارات والحوادث الأخرى 37663 بلاغاً.

وتستقبل غرفة الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة عشرات البلاغات لطلب الخدمة الإسعافية أو لطلب الاستشارات الطبية العاجلة، حيث يستقبل هذه البلاغات كادر طبي مكون من أطباء وأخصائيي وفنيي إسعاف مؤهلين ومدربين ولديهم الخبرة والمعرفة للتعامل مع جميع البلاغات باحترافية عالية وفق البروتوكولات الطبية.