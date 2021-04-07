شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يستقبل مدير الدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد مرعي آل قماش؛ بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان اللواء آل قماش بمناسبة الترقية، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر.

وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شُكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة، مُثمناً توجيهات ودعمة المستمر لمختلف أعمال «مدني المدينة المنورة» لخدمة الأهالي والزوار.