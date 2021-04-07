أخبار السعودية اليوم.. «الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان.. وقرارات بقصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية على السعوديين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد ساعات العمل في القطاع الخاص طوال أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة، وإلى التفاصيل:

«مجلس الوزراء» يعتمد السياسية الوطنية لمنع عمل الأطفال.. الراجحي: يشكلون الثروة البشرية للمستقبل

ثمن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس شؤون الأسرة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، التي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية في المملكة، وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على جهودها المستمرة في مجال حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لافتًا النظر إلى أن الأطفال يشكلون قيمة عالية لأي مجتمع وأنهم قوام الثروة البشرية للمستقبل.

«الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنّ ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات، مشددة على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك 6 ساعات، مع ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا".

بـ 3 قرارات.. قصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، 3 قرارات، تقضي بقصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة، وقال الراجحي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أصدرنا اليوم 3 قرارات تقضي بقصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة».

إغلاق 12 مسجدًا في 5 مناطق لإصابة مصلين بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 59 يومًا 502 مسجد تم فتح 475 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وحذرت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخ في تطبيق جميع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سببًا في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.

«هدف» يعلن رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الأربعاء، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا، وقال هدف عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا»، ويغطي برنامج "وصول" مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

الأمن البيئي يضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مخالفًا لنظام البيئة بحوزته (1.4) متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد، رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

«أمانة المدينة» توضح الأطعمة التي تسهم في تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا

بينّت أمانة منطقة المدينة المنورة أبرز الأطعمة التي تسهم في تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستعرضت الأمانة، تزامنًا مع يوم الصحة العالمي أبرز التدابير الوقائية مع فيروس كورونا المستجد والتي يأتي في مقدمتها اختيار الأطعمة الصحية المعززة للمناعة ضد الفيروس وهي عبارة عن نوعين من الأطعمة والفيتامينات، موضحة أن الأطعمة التي تسهم في تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا المستجد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كالطماطم والباذنجان والقرع والجزر والتوت والثوم والبصل والبروكلي والشاي الأخضر.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية والجرام يبدأ بـ122.44 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، لتسير في اتجاه معاكس للأسعار العالمية المتراجعة، وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 209.9 ريال (55.79 دولار)، مقابل 209.18 ريال (55.78 دولار)، أمس، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 183.67 ريال (48.98 دولار)، مقابل 183.03 ريال (48.81 دولار)، أمس.

«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى سحب رعدية ممطرة على عسير والباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الحالة تشمل على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وخميس مشيط وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، كما أصدر المركز، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

«الحصيني» يتوقع حالة جوية ممطرة على مناطق عدة بالمملكة ويحدد قوتها

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، حالة جوية ممطرة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة، مشيرًا إلى أنها تستمر عدة أيام على مناطق عدة بالمملكة، وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "حالة جوية ممطرة متوقع أن تبدأ غدًا الخميس 1442/8/26هـ -إن شاء الله- ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة، الأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد.. تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية