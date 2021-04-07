3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق عدد الإصابات اليومية الجديدة؛ فسجلت منطقة الرياض 341 حالة، وسجلت مكة المكرمة 142 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 131 حالة.

وسجلت منطقة عسير 30 حالة، والمدينة المنورة 25 حالة، وسجلت منطقتا القصيم وحائل 22 حالة لكل منهما.

كما سجلت منطقة تبوك 18 حالة وجازان 17 ونجران 10 وسجلت منطقتا الجوف والحدود الشمالية 9 حالات لكل منهما، والباحة 7 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 394952 حالة.

وأوضحت الوزارة أنّه تم تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 381189 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6719 حالة.

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