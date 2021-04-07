إصدار دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة التعليم دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة والمعلمين وأولياء الأمور؛ بهدف تعزيز الخدمات التعليمية والنفسية والتأهيلية التي تسهم في إكسابهم المعرفة، وتنمية مهاراتهم، وكذلك دعم برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية لتعزيز الوعي، وإرشاد المعلمين والأسر لطرق التعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب دمجهم في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التعليم في تيسير التعليم وتطويره؛ بما يحقق نواتج تعلّم مثالية، واستكمال الرحلة التعليمية والتأهيلية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في ظل الظروف الاستثنائية في التعليم عن بُعد.

ويتضمن دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة للمعلمين وأولياء الأمور استراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات الحسية "الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية"، وإستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات كثيرة الانتشار "الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلّم"، إضافة إلى استراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات قليلة الانتشار "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوّحد".

ويشتمل الدليل إرشادات للمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية تدريس الطلاب ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع خصائصهم الفردية؛ حيث تمت إتاحة الدليل على موقع العودة للمدارس للمعلمين وأولياء الأمور.