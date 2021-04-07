«وقاية» توضح البروتوكولات الاحترازية لمكافحة كورونا في دور الإيواء الاجتماعية

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، البروتوكولات الاحترازية لمكافحة كورونا في دور الإيواء الاجتماعي.

وشاركت هيئة وقاية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "البروتوكولات الصحية للوقاية من مرض كوفيد-١٩ في دور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية".

وحددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، البروتوكولات الاحترازية لمكافحة كورونا في دور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية وتتمثل في التالي:

- التأكد من توفر أدوات الحماية الشخصية.

- توزيع مطهرات الأيدي (60-80%) الكحول وموافقًا للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووضعها في أماكن بارزة وتثبيتها على الحائط.

- التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه، والتأكد من توفر مطهرات الأيدي عند المغاسل ومداخل دورات المياه.

- إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

- يجب أن يهتم الممارس الصحي بالمحافظة على غسل يديه بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو باستخدام الجل الكحولي (60-80 % الكحول) لمدة 20 ثانية وخاصة قبل وبعد التعامل مع المسنين أو لمس ما يخصهم.

- الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل دوري ودورات المياه بعد كل استخدام بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو وزارة الصحة واتباع التعليمات الخاصة بتطهير المنشآت الصحية.

- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، وتخصيص سجل خاص لفترات التطهير

- يفضل توفير صنابير تعمل ذاتياً في دورات المياه، وفي حال عدم توفرها، يجب تخصيص عامل نظافة لتطهير دورة المياه وخاصة الصنابير، المغاسل ومقابض الأبواب بشكل دوري.

- الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأماكن وخاصة أماكن التجمع ودورات المياه مع استخدام التهوية الطبيعية.

- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

- توفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد في دور الإيواء الاجتماعية مثل الملاعق والصحون، وأيضاً تخصيص أدوات خاصة للمسنين مثل المناشف والملابس.

- تطهير الشاشات التفاعلية أو الشاشات الإرشادية التي تعمل عن طريق اللمس إن وجدت بشكل مستمر أو وضع مناديل مطهرة بجنابها.

- توفير سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

- يجب على العاملين والممارسين الصحيين ارتداء الكمامة الجراحية طول فترات العمل واتباع التعليمات الخاصة بمكافحة العدوى في المنشآت الصحية.

- لا يجب إجبار المسنين على ارتداء الكمامات لما قد تشكله من صعوبة في التنفس ويجب تقييمه من قبل الطبيب لمعرفة قابليته لارتداء الكمامة من الناحية الصحية ويجب حثهم على تغطية الفم والأنف بأي غطاء قماشي.

- منع المصافحة والعناق بين المسنين والزوار.

- تقليل التزاحم في الغرف للدور والتشديد على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي (متر ونصف) بين المسنين في الغرف المشتركة.

- تطبيق التباعد الاجتماعي في الأنشطة الجماعية الضرورية والطعام الجماعي.

- إلغاء الأنشطة الخارجية مثل الرحلات، الجولات الخارجية وغيرها.

- تقنين الزيارة لدور المسنين ويجب على كل دور وضع خطة مناسبة لتقنين فترات الزيارة.

- منع الأشخاص الذين لا تربطهم قرابة بالمسنين من دخول دور الإيواء مثل المتطوعين ومقدمي الخدمات الغير طبية (الحلاقين، المستشارين).

- إلزام الزائر بارتداء الكمامة الجراحية والرداء الجراحي طوال وقت الزيارة وتطهير يديه جيداً بمطهر كحولي قبل الدخول.

- الطلب من الزوار إبلاغ المسؤولين في دور الإيواء الاجتماعية للمسنين إذا ظهرت لديهم أعراض عدوى تنفسية في غضون ١٤ يوماً من زيارة دور الإيواء.

- يجب عمل نقطة فحص عند مدخل دور الإيواء الاجتماعية للمسنين وتتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

- عمل سجل للداخلين والزائرين للمركز من الخارج.

- منع دخول من لديه ارتفاع في درجة الحرارة (٣٨درجة مئوية أو أكثر) أو من لديه أعراض عدوى تنفسية.

- التنبيه على الزائر بالتوجه مباشرة لغرفة النزيل ثم مغادرة المركز فور انتهاء الزيارة.

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