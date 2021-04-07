«الموارد البشرية»: 4 خطوات لإلغاء ملف المنشأة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات إلغاء ملف المنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «يوجد لدي سجل تجاري شركة وعليها عماله وأفلست الشركة وصدر حكم من المحكمة التجارية بالإفلاس، ما هو العمل في هذه الحالة لشطب السجل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لإلغاء ملف المنشأة لا بد من: - تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي - شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص - الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة».

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