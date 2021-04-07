«وزارة التعليم» توضح الشروط العامة للمنح الخارجية

أوضحت وزارة التعليم الشروط الضرورية اللازم توافرها في المتقدمين للتسجيل بالمنح الخارجية ضمن برامج الابتعاث.

وأشارت وزارة التعليم عبر الموقع الإلكتروني لخدمة سفير إلى أنها ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون البعثات قامت بإنشاء مسار خاص بالمنح الخارجية يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات السعوديين للاستفادة من برامج المنح المقدمة في الدول المختلفة والجامعات العالمية في دول الابتعاث.

وبينّت الوزارة أن مسار المنح الخارجية يستهدف طلاب مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الحاصلين على قبول من أفضل الجامعات العالمية الموصى بها في موقع الوزارة في دول الابتعاث.

وأوضحت التعليم أن تخصصات مسار المنح الخارجية يشمل تخصصات البرنامج المحددة في الأوامر السامية الكريمة، وهي: (الطب، طب الأسنان، العلوم الطبية، العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، الهندسة، النقل البحري، علوم الحاسب الآلي، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، تقنية النانو، القانون، المحاسبة، المالية، التأمين، التسويق).

وأضافت وزارة التعليم أن التقديم بالمنح الخارجية ضمن برامج الابتعاث متاح طوال العام، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)، لافتة إلى أن هناك عدد من المزايا بمسار المنح الخارجية تتمثل في تغطية النفقات المعيشية والتأمين الطبي للطلبة.

https://is.gd/vZ0fp7

وحددت الوزارة، الشروط العامة للمنح اللازم توافرها في المتقدمين للتسجيل بالمنح الخارجية ضمن برامج الابتعاث وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

- ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي.

- ألا يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل المرحلة التي سيتقدم عليها من داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على المرحلة نفسها.

- أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

- الانتظام الكلي والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

وكما لفتت وزارة التعليم بالإشارة إلى الشروط الخاصة بمسار المنح الخارجية، وتتمثل هذه الشروط في المتطلبات التالية:

- أن يكون القبول الجامعي نهائياً وغير مشروط.

- أن تغطي المنحة الدراسية كامل الرسوم الدراسية إلى وقت التخرج

- أن تكون الجامعة ضمن الجامعات الموصى بها في موقع الوزارة

- أن يكون التخصص ضمن تخصصات البرنامج المحددة في الأوامر السامية الكريمة

- أن يكون التخصص الوارد في القبول مطابقاً للتخصص في المؤهل السابق للمتقدم أو امتداد له.

- أن تكون الدولة ضمن دول الابتعاث المحددة من قبل الوزارة.

- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن (30 سنة).

- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الماجستير عن (35 سنة).

- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الدكتوراه عن (45 سنة).

- أن تنطبق على المتقدم الشروط العامة للمنح الخارجية.

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