السعودية | «تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» اليوم تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية القابضة)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي المتوقعة خلال العام الحالي 2021، كما أعلنت أيضاً تدعيم أعمال الشركة القابضة في مجال الابتكار التقني من خلال إطلاق شركة (وامض)، وهي شركة جديدة متخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.

وتضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) الجديدة المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، وذلك في خطوة ستسهم بشكل جوهري في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد السعودي.