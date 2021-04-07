السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاستعدادات لإطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة لعام 1442هــ، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الوزارة بوضع الترتيبات اللازمة ليشمل التفطير مختلف قارات العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات.

وقال معاليه: “إن الوزارة تتشرف سنوياً بتنفيذ البرنامج حيث يعمل الجميع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج النوعي الذي يجسد الرعاية من خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين بالعالم في شهر رمضان, ويعد رسالة محبّة دائمة من أطهر بقاع الأرض المملكة العربية السعودية”.

وأوضح معاليه أن الوزارة أكملت جميع الاستعدادات لتنظيم برنامج الإفطار هذا العام في 16 ملحقية ومركز وكل منها تشرف على عدد من الدول، مبيناً أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه.