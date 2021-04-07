السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة

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التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم ، سفير اليابان لدى المملكة السيد فوميو إيواي.

ورحب معاليه بالسفير اليابان، وهنأه على تعيينه سفيراً في المملكة، منوهاً بعمق علاقة الصداقة التي تربط البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتباحث حول ما يدفع باتجاه تعزيز العلاقة والشراكة بين البلدين.