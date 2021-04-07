السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 3:31 مساءً, 7 أبريل 2021 م
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التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم ، سفير اليابان لدى المملكة السيد فوميو إيواي.
ورحب معاليه بالسفير اليابان، وهنأه على تعيينه سفيراً في المملكة، منوهاً بعمق علاقة الصداقة التي تربط البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتباحث حول ما يدفع باتجاه تعزيز العلاقة والشراكة بين البلدين.