شكرا لقرائتكم خبر عن 340 ألف مستفيد من لقاحات كورونا بمعارض الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المساعد العام للصحة العامة بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن بن سعيد أبو داهش لـ"اليوم" أن مركز لقحات كورونا بمعارض الظهران بعد تمديد العمل لـ ٢٤، أصحبت الطاقة الاستعابية للمركز ١١ ألف مستفيد يوميا.

وأكد أبو داهش أن عدد المستفيدين بالمركز إلى الآن تجاوز ٣٤٠ ألف مستفيد.

وبين أن أسباب الازدحام أمام المركز هي توجه عدد من المستفيدين قبل وصول موعد اللقاح المحدد، مطالبا بعد الحضور إلى في الوقت المحدد للموعد المسجل في تطبيق صحتي.

ونفى د. أبو داهش ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود لقاحات دون مواعيد، موضحا أنه لا يتم استقبال أي مستفيد دون موعد مسبق في جميع مراكز لقاحات كورونا.

وعلمت اليوم عن توفر لقاحات "فايزر" بمركز لقاحات كورونا في الصالة الخضراء بالدمام.