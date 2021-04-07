شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السديري: الأردن تعامل مع الأزمة الأخيرة بكفاءة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ان الأردن تعامل مع الأزمة الأخيرة بكفاءة واقتدار وضرب مثالاً للعالم على حنكة القيادة الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني، وما حدث ظرف عابر وبسيط.. وستظل القيادة الهاشمية تبهر العالم بثباتها وقيادتها.
وشدد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ودور الأردن المحوري في الدفاع عن القضايا العربية
جاء ذلك في ندوة بمناسبة «المئوية الأردنية»