شكرا لقرائتكم خبر عن «القصيم» .. 2000 عامل لتكثيف أعمال النظافة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة منطقة القصيم خطة أعمال النظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، التي تستهدف تكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين والأسواق التجارية والمنتزهات والمناطق المحيطة بالمساجد والجوامع، وأعمال تطهير وغسيل المواقع العامة.

وتضمنت استعدادات الإدارة العامة للنظافة تهيئة طاقم بشري مكون من (2114) عاملاً، وتجهيز (250) معدة وآلية، موزعة على جميع المواقع والأحياء السكنية بمدينة بريدة.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى أهمية التعاون بأعمال النظافة العامة، وتتلقى الأمانة البلاغات والملاحظات على مدار الساعة عبر الاتصال بالرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي).