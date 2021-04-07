السعودية | مكة.. 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لخدمة المعتمرين برمضان

شكرا لقرائتكم مكة.. 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لخدمة المعتمرين برمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته لموسم رمضان المبارك، باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى، وفق خطط تنظيمية يشرف عليها التجمع الصحي.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم رمضان والتعامل مع كافة الحالات، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا.

كما تعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الجرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل حيث تعمل كل وردية 6 ساعات بواقع 4 ورديات خلال 24 ساعة في تقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عالٍ.

لقاح كورونا

وتعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال شهر رمضان على الاستمرار في تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق صحتي في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد.

وسخر التجمع كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة حيث تم توفير غرف عزل في جميع المستشفيات والمراكز لتعامل مع كافة الحالات وتحديدا المصابين بكوفيد 19 للمساهمة في الحد من انتشار الجائحة.

غرف العناية الحرجة

كما رفع التجمع الصحي من أسرة وجاهزية غرف العناية الحرجة بزيادة ثلاثة أضعاف لمواكبة أي طارئ، بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقاً لمعايير وزارة الصحية، بالإضافة إلى توفير غرف عزل في جميع المراكز.

ويتم استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار بنوك الدم في استقبال المتبرعين بحسب الأوقات المحددة في كل مستشفى.