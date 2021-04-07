السعودية | جديد قضية وفاة طفلة المجاردة.. سجن 4 من موظفي البلدية

شكرا لقرائتكم جديد قضية وفاة طفلة المجاردة.. سجن 4 من موظفي البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أكثر من عامين من حادثة موجعة راحت ضحيتها طفلة في الـ9 من عمرها، بسبب ماس كهربائي في عسير جنوب السعودية، قضت المحكمة الجزائية في أبها، بسجن 4 من موظفي بلدية المجاردة في قضية وفاة جنى الشهري .

وأكد الحكم ثبوت إدانة المدعى على الأربعة، بسوء الاستعمال الإداري عن طريق التقصير والإهمال وعدم القيام بالعمل اللازم، مما نتج عنه وفاة الطفلة.

كما قررت المحكمة للحق العام سجن كل موظف منهم لمدة شهرين، تحتسب منهما مدة الإيقاف على ذمة هذه القضية، وتقرر للحق الخاص سجن كل واحد منهم لمدة شهرين تحتسب مستقلة عن سجنهم السابق، وأخذ التعهد بعدم العودة وبما تقدم تحكم الدائرة.

جنى الشهري

هذا وتعود تفاصيل القضية إلى 2018 عندما تسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة بحديقة شارع الفن، في وفاة "جنى"، وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني ومندوب البلدية معاينة عمود الإنارة واتضح أن هناك 6 أعمدة تعاني ماساً كهربائياً، وتم فصل التيار الكهربائي عن الشارع بأكمله، لخطورة هذه الأعمدة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي تأكيد الوفاة بالصعق الكهربائي. وتسببت القضية في إعفاء رئيس بلدية المجاردة حينها، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم، وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

جنى الشهري

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير قد أيدت الحكم الصادر ضد بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال لورثة الطفلة جنى علي محمد الشهري، وقالت والدة الطفلة في حديث سابق لـ"العربية.نت"، "إن ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي التي فقدتها".

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أمر حينها بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري، إثر ماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة، كما شدد على أهمية تطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الحادثة.