البحرين تدين المحاولات الإرهابية الحوثية باستهداف خميس مشيط

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت الوزارة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وجددت موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الآثمة.

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