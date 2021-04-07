إغلاق 12 مسجدًا في 5 مناطق لإصابة مصلين بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 59 يومًا 502 مسجد تم فتح 475 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 59 يومًا 502 مسجد تم فتح 475 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".

وحذرت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخ في تطبيق جميع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سببًا في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.

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