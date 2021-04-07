السعودية اليوم / أمانة جدة توقع اتفاقية مبادرة "رسم وطن"



جدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

وقعت أمانة محافظة جدة اتفاقية مبادرة "رسم وطن" ضمن إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في محافظة جدة .

وتستهدف المبادرة الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة، وتحويلها إلى تحف فنية بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة، إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن توقيع الاتفاقية مع الفنانة التشكيلية "

يُذكر أن أمانة محافظة جدة سبق وأن أطلقت منصة #يلا_جدة, التي تستقطب المبدعين في جميع المجالات للإسهام في معالجة التحديات في محافظة جدة، التي ترحب بمشاركة الجميع في تقديم مبادرات اجتماعية كل حسب تخصصه أو اهتمامه، حيث تعمل الأمانة على دعم تنفيذ المبادرة لتعزيز المشاركة المجتمعية ومعالجة التحديات.

// انتهى //

14:58ت م

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جدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسوقعت أمانة محافظة جدة اتفاقية مبادرة "رسم وطن" ضمن إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في محافظة جدة .وتستهدف المبادرة الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة، وتحويلها إلى تحف فنية بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة، إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن توقيع الاتفاقية مع الفنانة التشكيلية " السعودية " شاليمار شربتلي، يأتي في إطار برنامج تحسين المشهد البصري في محافظة جدة، والاستفادة من إعادة تدوير السيارات التالفة وتحويلها إلى تحف فنية يجري عرضها في بعض المرافق العامة لسكان جدة وزوارها.يُذكر أن أمانة محافظة جدة سبق وأن أطلقت منصة #يلا_جدة, التي تستقطب المبدعين في جميع المجالات للإسهام في معالجة التحديات في محافظة جدة، التي ترحب بمشاركة الجميع في تقديم مبادرات اجتماعية كل حسب تخصصه أو اهتمامه، حيث تعمل الأمانة على دعم تنفيذ المبادرة لتعزيز المشاركة المجتمعية ومعالجة التحديات.// انتهى //14:58ت م0129

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