السعودية اليوم / "الرياضة السعودية.. منصة السلام وملتقى الثقافات ومحرك التنمية" ندوة بالرياض



الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

نفذت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة بالشراكة مع جامعة المجمعة ونادي الفيصلي الرياضي بحرمة أمس ندوة بعنوان "

وأشارت وكيل التخطيط والتطوير في وزارة الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي إلى محور "المرأة السعودية والرياضة محرك فاعل للتنمية" وما شهدته الرياضة السعودية من قفزات نوعية وإنجازات خلال السنوات الماضية، وما تحقق من تطورات في دور وممارسة المرأة الرياضة، بالإضافة إلى إسهامها في مجالات التنمية خاصة بعد استضافة المملكة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى.

ثم شارك الدكتور فواز بن كاسب العنزي في محور "الممارسات

بعدها تحدث المشاركون عن محور "الرياضة السعودية رؤية السلام والمواطنة العالمية" .

وبين الدكتور مدلج بن إبراهيم اللعبون أن الرياضة والمؤسسات الرياضية بوصفها حاضنة للشباب يمكن أن تسهم بدور بارز في موضوع تعزيز قيم المواطنة العالمية والعمل على تفعيل ممكنات السلام العالمي، مبرراً ذلك بعدد من البيانات الإحصائية.

// انتهى //

14:54ت م

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الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسنفذت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة بالشراكة مع جامعة المجمعة ونادي الفيصلي الرياضي بحرمة أمس ندوة بعنوان " الرياضة السعودية .. منصة السلام وملتقى الثقافات ومحرك التنمية"، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام والتنمية، بمشاركة عدد من القيادات والمهتمين بالتنمية.وأشارت وكيل التخطيط والتطوير في وزارة الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي إلى محور "المرأة السعودية والرياضة محرك فاعل للتنمية" وما شهدته الرياضة السعودية من قفزات نوعية وإنجازات خلال السنوات الماضية، وما تحقق من تطورات في دور وممارسة المرأة الرياضة، بالإضافة إلى إسهامها في مجالات التنمية خاصة بعد استضافة المملكة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى.ثم شارك الدكتور فواز بن كاسب العنزي في محور "الممارسات الرياضية المسؤولة وتعزيز قيم المواطنة", منوها بدور الممارسات الرياضية المسؤولة في تعزيز القيم الإيجابية للمواطنة الصالحة، ومدى إسهام وتمكين الممارسات الرياضية الإيجابية في معالجة الممارسات الرياضية السلبية وانعكاس هذه الجهود على دفع عملية التنمية.بعدها تحدث المشاركون عن محور "الرياضة السعودية رؤية السلام والمواطنة العالمية" .وبين الدكتور مدلج بن إبراهيم اللعبون أن الرياضة والمؤسسات الرياضية بوصفها حاضنة للشباب يمكن أن تسهم بدور بارز في موضوع تعزيز قيم المواطنة العالمية والعمل على تفعيل ممكنات السلام العالمي، مبرراً ذلك بعدد من البيانات الإحصائية.// انتهى //14:54ت م0128

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