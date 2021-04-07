

الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (3) قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير (51) ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علمًا أن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

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14:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الراجحي يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين،وزيادة نسب التوطين في منافذ بيع المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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