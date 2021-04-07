السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة



عرعر 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن إبراهيم بديوي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء بديوي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح .

// انتهى //

14:40ت م

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